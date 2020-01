Calciomercato Milan – 35 milioni e accordo totale: l’affare si chiude in Germania!

CALCIOMERCATO MILAN – All’interno di una stagione tutt’altro che positiva il Milan ha probabilmente trovato il bandolo della matassa a Cagliari. Il successo della Sardegna Arena ha confermato la bontà delle scelte di formazione di Stefano Pioli. Spazio al 4-4-2 con Leao al fianco di Ibra e diversi big tenuti in panchina. Adesso però il Milan deve ricostruire la rosa, pensata inizialmente per un altro sistema di gioco. Per questo si stanno valutando anche diverse cessioni. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni dalla Germania, in primis dal portale sport.de, ci sarebbe un interesse del Bayern Monaco per Lucas Paquetà; il 39 rossonero non ha mai trovato continuità di minuti e di rendimento in questa stagione e, in aggiunta, il passaggio al 4-4-2 operato da Pioli nell’ultimo match potrebbe diminuirne ancora le possibilità di vederlo in campo da titolare. Per il suo cartellino, comunque, il Milan chiede almeno 35 milioni di euro. E attenzione alla bomba lanciata da SportMediaset in queste ore: al Milan torna Allegri con tre mosse da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA