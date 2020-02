Formula1, ufficiale: DAS della Mercedes illegale dal 2021

Formula1,DAS della Mercedes illegale dal 2021

MILANO – Secondo quanto riportato da F1news.eu, il DAS, l'apparecchio per i movimenti del volante usato dalla Mercedes, sarà illegale solo dal prossimo anno: "Se per quest'anno, l'apparecchiatura sarà legale, anche perchè la Mercedes ha speso risorse e soldi per svilupparlo, dall'anno prossimo non sarà più possibile. L'articolo in questione è il 10.5.2, secondo cui "il riallineamento delle ruote sterzanti, definito dalla posizione del punto di attacco interno dei relativi membri della sospensione che rimangono a distanza fissa tra di loro, deve essere definito unicamente da una funzione monotona della posizione di rotazione di un singolo volante".