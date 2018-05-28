Formula1, ufficiale: DAS della Mercedes illegale dal 2021
Secondo quanto riportato da F1news.eu, il DAS, l'apparecchio per i movimenti del volante usato dalla Mercedes, sarà illegale solo dal prossimo anno.
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