Verso Milan-Sampdoria, le parole di Ranieri sui rossoneri

L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in vista della partita contro il Milan che si giocherà domani

"La partita di domani, l'ultimo calciatore che ha giocato in nazionale, Bereszynski, è arrivato stamattina stanco morto. In ogni caso ci faremo trovati pronti, come è sempre accaduto. Giocheremo contro una grande squadra, un grande Milan. Sono quelli che hanno fatto più punti, se confrontiamo i numeri con l'anno scorso. Dopo di loro c'è il Napoli, e poi noi. Sono molto contento per Pioli, Chi giocherà? Domani vedremo, fatemi tirare somma di tutti i ragazzi, quelli stanchi e quelli più pronti".

"Per noi Quagliarella equivale a Ibrahimovic per loro. Giocatori importanti, due leader, che sono stimati dai loro compagni di spogliatoio. Sono sempre i primi a non arrendersi, a non mollare. Se mi chiedete del futuro del nostro capitano, posso dirvi che non sono il Presidente, non so se resta, se gli fa firmare il contratto. Io non sono geloso dei miei calciatori, posso aggiungere che se Fabio firmasse il rinnovo io sarei il primo ad essere contento. Lui ci ci tiene davvero a concludere la sua carriera da calciatore con noi. So anche che il Presidente ci vuole parlare al più presto".