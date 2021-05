Torino-Milan, la Moviola della gara tra granata e rossoneri

Ecco la Moviola della partita tra Torino e Milan che si è giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino questa sera

Il direttore di gara Marco Guida arbitra una gara dura, contraddistinta dai tanti falli e dagli interventi decisi. Infatti è costretto ad estrarre in due occasioni il cartellino giallo, uno per parte, al 41' Bennacer e al 44' Baselli. Da registrare anche diversi situazioni all'interno della prima frazione di gioco. Al 25' corretta la decisione di assegnare il penalty al Milan , brutto il fallo di Lyanco su Castillejo, un'entrata quasi kamikaze del centrale che prende in pieno lo spagnolo. Corretta la decisione dell'arbitro, confermata anche dal Var. Al 36' viene annullato il 3-0 dei rossoneri per la posizione di fuorigioco di Calabria su assist di Rebic. Anche in questo caso decisione corretta.

Nella seconda frazione di gioco il Milan dilaga. Cinque goal nei secondi 45': ancora Theo Hernandez, una doppietta per lui. Poi sale in cattedra Ante Rebic che ne segna ben 3 e alla festa si unisce anche Brahim Diaz. Non ci sono fatti da commentare dal punto di vista della moviola. Giusto qualche fallo duro, ma la gara prende una piega ben precisa e Guida alla fine arbitra un match praticamente in discesa visto il risultato pesantissimo. I rossoneri quindi archiviano la pratica e si proiettano verso un posto in Europa, anche se se la Juventus vince sul Sassuolo. Il Diavolo però è vicino al suo traguardo dato che mancano soltanto due giornate alla fine della stagione, la Champions è davvero a un passo per il club meneghino.