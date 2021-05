Milan, un Toro battuto e un altro record abbattuto: ecco di cosa si tratta

Il Milan di Stefano Pioli supera largamente il Torino nella 36ª giornata di Serie A. Passo verso la Champions e altro record raggiunto.

MILANO - Il Milan supera il Torino nella 36ª giornata del campionato di Serie A. E lo fa largamente superando (al momento) per sette reti a zero gli uomini di Davide Nicola con gol nel primo tempo di Theo Hernandez e Kessie (R) e nel secondo di Brahim Diaz prima e ancora Theo Hernandez e Ante Rebic tre volte poi. Così facendo i rossoneri si avvicinano ancor di più alla conquista di uno dei quattro posti disponibili per la prossima Champions League . Un posto è stato già “prenotato” dall’Inter con la vittoria del campionato, gli altri tre se li giocano quattro squadre: Milan, appunto, poi Atalanta, Napoli e Juventus. Tutte vincenti tra l'altro in questa giornata.

IL NUOVO RECORD RAGGIUNTO DALLA SQUADRA DI PIOLI - Con la vittoria raggiunta in trasferta contro il Torino, i rossoneri raggiungono anche un altro importante risultato. Si tratta infatti della 15ª trasferta vinta su 17 giocate in campionato: record in Serie A. Viene eguagliata in tal senso l’Inter dell'annata 2006/2007. C’è addirittura ancora la possibilità di superare i nerazzurri un tal senso, qualora la squadra di Stefano Pioli dovesse riuscire a superare l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. Una piccola soddisfazione forse, ma emblematica comunque di quella che è stata sicuramente una grande stagione: la migliore in casa Milan, degli ultimi 10 anni. Già contro la Fiorentina tra l'altro, il Milan aveva eguagliato il suo record di vittorie fuori casa in un singolo campionato di Serie A (12, come nel 2004/05 e nel 2011/12).