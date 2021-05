Torino-Milan: i convocati per il match del “Grande Torino”

Ecco i convocati di Torino-Milan, match di questa sera

MILANO - Questa sera il Milan scenderà in campo al Grande Torino dove affronterà il Torino di Davide Nicola. In vista del match i due club hanno diramato, sui rispettivi internet (acmilan.com e torinofc.it), la lista dei convocati per la 36a giornata.

Si torna in campo questa sera alle ore 20.45: allo Stadio Grande Torino affrontiamo in granata di Davide Nicola. Questi dunque i convocati rossoneri per Torino-Milan, turno infrasettimanale per la 36° giornata di Serie A: