MILANO – Allo stadio Alberto Picco va in scena l’anticipo fra Spezia e Milan, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terza del girone di ritorno. La compagine ligure viene dal successo in trasferta ottenuto in rimonta sul campo del Sassuolo, mentre la banda Pioli è reduce dalla vittoria casalinga ai danni del Crotone. Vediamo le reazioni dei tifosi sui social.