Milan, Italiano ne convoca 25 per la gara del Picco

MILANO – Si avvicina Spezia-Milan, gara della ventiduesima giornata della Serie A, che andrà in scena questa sera al ‘Picco’. Partita importante per entrambe le squadre, con i rossoneri che hanno tutta l’intenzione di confermare il primo posto in classifica, mentre la squadra ligure vuole continuare a stupire, visto l’ottimo campionato disputato fin qui. Mister Italiano ha fin qui guidato i suoi uomini fuori dalle sabbie mobili della corsa salvezza, dato che lo Spezia occupa ora il sedicesimo posto in classifica, con 5 punti di distanza dal Torino, quartultimo.

Il cambio alla guida della società

Inoltre sarà la prima gara per lo Spezia guidato dalla nuova proprietà americana. In settimana infatti è stato ufficializzato il cambio alla guida della società spezzina. L’ex patron Gabriele Volpi ha venduto la squadra alla famiglia americana Platek, che hanno subito dichiarato: “Siamo felici per l’acquisizione dello Spezia Calcio. La Serie A è l’elite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnership con un Club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato con lo Spezia Calcio, perché il club ha gli stessi valori in cui crede la nostra famiglia: il lavoro e l’umiltà. Siamo onorati di poterlo supportare e aiutarlo a crescere puntando ad ottenere successi futuri e a rendere orgogliosi i fedelissimi fan“.

Anche l’ex presidente Volpi ha voluto però salutare i suoi, ormai, ex tifosi: “Abbiamo dato al Club e alla città tutto il supporto che potevamo dare. Ora siamo lieti che i nuovi investitori, la famiglia Platek, potranno dare seguito ai nostri sacrifici e agli sforzi fatti, migliorando ulteriormente la mission del Club, grazie all’esperienza nel settore e alla capacità di realizzare sinergie nell’attraente e complesso mondo del calcio“. Come riportato dal sito ufficiale della squadra ligure.

I convocati dello Spezia

Intanto Vincenzo Italiano ha diramato la sua lista dei convocati, in vista della partita contro il Milan. Ecco i 25 calciatori scelti dal tecnico:

PORTIERI:

1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI:

3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI:

4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 88.LEO SENA

ATTACCANTI:

9.GALABINOV, 11.GYASI, 23.SAPONARA, 31.VERDE, 80.AGUDELO