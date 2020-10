Notizie Serie A – Fiorentina, un nuovo positivo al Covid-19

MILANO – Il Coronavirus continua ad essere al centro della cronaca e della Serie A. Non si ferma l’ondata di contagi che ha investito il massimo campionato italiano e oggi è il turno della Fiorentina. Il club viola sul suo sito internet ha comunicato la positività di un suo tesserato. Ecco la nota ufficiale della società gigliata.

"ACF Fiorentina comunica che nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari."