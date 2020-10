Calciomercato Milan, che bomba: è un fenomeno e può arrivare a gennaio!

Calciomercato Milan – Un gioiello per gennaio: ecco l’ultima idea dei rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Pioli sta facendo impazzire la tifoseria rossonera. Adesso la parola d’ordine è costanza. I numeri parlano chiaro e sono dalla parte del tecnico emiliano. Adesso il Milan è lì, in vetta alla classifica ed ha intenzione di rimanerci. Per riuscire nell’impresa, Pioli avrebbe chiesto alla dirigenza di intervenire sul mercato di gennaio per colmare qualche lacuna, anche in mezzo al campo. E in queste ore è spuntato un nome a sorpresa e decisamente molto interessante.

“Il nuovo Pogba”. Così è stato soprannominato il giovanissimo Ryan Gravenberch. A 18 anni è tra i titolari indiscussi dell’Ajax, abituato a sfornare talenti di qualità fuori dal comune. Un ragazzo altissimo e dotato di una grande tecnica e visione di gioco. Indovinate chi è il suo procuratore? Ovviamente, il solito Mino Raiola. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il gioiellino dell’Ajax è finito da tempo nel mirino di Massara e Maldini. Tutt’oggi, la dirigenza rossonera sembrerebbe non riuscire a scollargli gli occhi di dosso. Anzi, sarebbe pronta ad entrare in azione già per gennaio.

Stiamo parlando di un possibile fenomeno vero, di un giovane di altissimo profilo che ha già attirato l’attenzione dei più grandi club europei. Il Milan, dal canto suo, sarebbe pronto ad un’offerta da 20 milioni di euro pur di aggiudicarselo. Sarebbe un affare pienamente in linea con la politica dettata da Gazidis, che non ha mai nascosto di voler puntare molto sullo sviluppo dei giovani talenti. Occhio dunque a Gravenberch, altro prodigio targato Ajax e… Raiola. Ma non è ancora tutto. Sulla lista della spesa rossonera infatti ci sono anche moltissimi altri nomi di lusso: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA