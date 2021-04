Milan-Sassuolo, top e flop

Ecco il migliore e il peggiore in campo nella squadra rossonera.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan, con un secondo tempo da incubo, viene rimontato dal Sassuolo e perde 2-1, restando a sessantasei punti. La compagine rossonera è ancora al secondo posto in classifica, ma potrebbe esser scavalcata dall'Atalanta, qualora la squadra di Gian Piero Gasperini vincesse domani contro la Roma al Gewiss Stadium. Da tenere d'occhio anche lo scontro diretto fra Napoli e Lazio. Al Diavolo non basta il gran gol messo a segno da Hakan Calhanoglu alla mezzora del primo tempo. Nella ripresa la retroguardia milanista sbanda e non riesce ad arginare le azioni del Sassuolo, finalizzate dal giovane Giacomo Raspadori, grandissimo protagonista della serata.

TOP - E' proprio il numero 10 turco il migliore in campo nel Milan. Il suo terzo gol in campionato è un vero e proprio gioiello, che si insacca sotto l'incrocio dei pali alle spalle dell'incolpevole Consigli. Oltre alla rete segnata, Calhanoglu conferisce qualità alle azioni offensive della squadra rossonera e i palloni più importanti passano sempre dai suoi piedi. Il trequartista classe '94 mette in apprensione la retroguardia del Sassuolo ed è indubbiamente il giocatore più pericoloso tra le fila meneghine. Nel secondo tempo, infatti, quando esce dal campo per il Milan si spegne la luce.

FLOP - Dopo diverse prestazioni molto positive, il rendimento di Fikayo Tomori sembra essere in leggero calo. Il difensore inglese già domenica scorsa, contro il Genoa, non aveva pienamente convinto e anche questa sera si rende protagonista di alcune sbavature. Ad inizio partita viene disorientato da una finta di Boga, ma l'attaccante del Sassuolo sbatte sul muro eretto da Donnarumma. Nella ripresa, però, Raspadori cambia la partita e, in occasione del secondo gol, Tomori non riesce a chiudere sull'attaccante classe 2000. Sottotono anche l'altro difensore centrale, Simon Kjaer, in ritardo proprio su Raspadori nell'azione del momentaneo 1-1.