Raspadori ribalta il Milan e il Sassuolo espugna San Siro

MILANO - Bruttissima battuta d'arresto per il Milan, che cade in casa sotto i colpi del Sassuolo nella trentaduesima giornata di campionato. La squadra rossonera rimedia la sesta sconfitta del suo campionato, rallentando la propria corsa verso la Champions League. Nonostante il vantaggio firmato da Hakan Calhanoglu nel primo tempo (terzo gol in questa Serie A per lui), con uno splendido destro a giro sotto l'incrocio dei pali, la squadra meneghina viene rimontata nella ripresa dalla compagine emiliana. La partita inizia con un buon ritmo e il primo squillo è proprio del Sassuolo che, con Boga, sfiora il gol nei primi minuti: bravo Donnarumma ad opporsi. La squadra di Pioli cresce col passare dei minuti e alla mezzora trova il gol del momentaneo vantaggio. Alla fine del primo tempo sono ancora gli ospiti ad andare vicino al gol, ma stavolta è bravissimo Diogo Dalot ad opporsi con una diagonale perfetta. Nel secondo tempo Roberto De Zerbi, tecnico della squadra neroverde, cambia la partita con le sue sostituzioni. Al sessantaquattresimo entra in campo Giacomo Raspadori e spacca la partita, segnando due gol tra il settantaseiesimo e l'ottantatreesimo. Una doppietta che mette in ginocchio il Milan, incapace di reagire. I cambi effettuati da Pioli non portano alcun beneficio e il Milan vede sfumare una ghiottissima occasione. I rossoneri, infatti, sciupano l'opportunità di sfruttare i due scontri diretti in ottica Champions League, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Ora il Diavolo è ancora al secondo posto a quota sessantasei punti, ma la qualificazione alla Champions è ancora tutta da conquistare nelle ultime sei giornate di campionato. A partire dalla prossima, in cui il Milan farà visita alla Lazio.