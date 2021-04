Milan, contro il Sassuolo torna Ibra: le probabili formazioni

Mercoledì i rossoneri torneranno in campo, sfidando a San Siro il Sassuolo.

MILANO - Archiviata la sofferta - ma fondamentale - vittoria casalinga contro il Genoa, il Milan ha iniziato subito a preparare la prossima sfida di campionato, in programma fra soli due giorni. Mercoledì infatti si torna in campo, di nuovo a San Siro, per il turno infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie A, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Tra le fila meneghine sarà a disposizione Zlatan Ibrahimovic , che ha scontato ieri il turno di squalifica ricevuto in seguito all'espulsione inflittagli a Parma. L'attaccante svedese guiderà il reparto offensivo rossonero, supportato da Hakan Calhanoglu.

Accanto al fantasista turco potrebbe ritrovare una maglia da titolare Samuel Castillejo, con Ante Rebic sul versante opposto. A metà campo Sandro Tonali scalpita per giocare dal primo minuto al fianco di Franck Kessie. Rispetto alla gara di ieri, non sono da escludere modifiche neppure nel pacchetto arretrato. Mister Pioli potrebbe infatti concedere un turno di riposo a Simon Kjaer, rilanciando dal primo minuto capitan Romagnoli. Sulla fascia destra, inoltre, Diogo Dalot potrebbe esser preferito a Pierre Kalulu.

Ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sulle possibili scelte di Stefano Pioli in difesa: "La scelta del tecnico rossonero, per quanto riguarda la difesa titolare in questo finale di campionato, è quella che porta alla coppia composta da Tomori e Kjaer. E' un duo che ha fatto davvero molto bene in queste ultime settimane. Nella partita contro il Sassuolo, tuttavia, ci sarà probabilmente una piccola rotazione. Alessio Romagnoli, dopo essere rientrato dall'infortunio, dovrebbe prendere il posto di Kjaer per giocare al fianco di Tomori".