Milan, Massara a Dazn: ‘Rinnovi? Ibra imminente, siamo fiduciosi sugli altri’

Il direttore sportivo del Milan ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara con il Genoa. Ecco le sue parole

MILANO - Scenderà in campo alle 12:30 il Milan di Stefano Pioli, che a San Siro affronterà il Genoa di Davide Ballardini. Erano diversi i dubbi di formazione per i rossoneri: solito ballottaggio in difesa tra Kjaer, Romagnoli e Tomori, alla fine sarà il capitano ad accomodarsi nuovamente in panchina, spazio all'inglese e al centrale danese dal primo minuto. Rafael Leao guiderà l'attacco del Diavolo, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, squalificato.

A pochi minuti dal calcio d'inizio tra Milan e Genoa, Frederic Massara, il direttore sportivo rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti i temi toccati dai rinnovi di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma, fino alle voci di mercato su Scamacca, avversario di giornata. Inevitabile anche parlare della gara di San Siro. Ecco che cosa ha detto il dirigente del club meneghino.

Le parole di Massara a Dazn

"La gara di oggi ha una grande importanza. Noi vogliamo tornare a vincere a San Siro, i tre punti mancano da tempo in casa. Vogliamo ritrovare una marcia casalinga che assomigli a quella in trasferta, dove abbiamo fatto bene".

Su Mandzukic e la rinuncia alla stipendio di marzo

"E' un gesto raro da parte di un calciatore che ha mostrato valori etici di grandissimo livello. È ovviamente rammaricato per non aver potuto dare il suo contributo in campo, nelle ultime 8 partite, però, avrà la possibilità di dimostrarlo".

Questione rinnovi

"Con Ibra siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui. Sugli altri invece non ci sono novità. Siamo sereni, perché la società ha fatto la sua parte. Abbiamo offerto cifre importanti e confidiamo che possano portare a un buon esito per gli accordi".

Su Scamacca

"Il Milan ha già attaccanti molto forti. Abbiamo in rosa tanti ragazzi giovani che ambiscono a crescere di fianco a Ibra e noi facciamo crescere i nostri. Scamacca in ogni caso sta facendo vedere cose davvero buone ma il suo futuro è tutto da scrivere".