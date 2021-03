Maldini: “Partita fondamentale. Kessie? Stiamo lavorando per il rinnovo”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Napoli, posticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La nostra recente storia deve farci capire che il Milan ha tante facce, ma deve sempre avere lo spirito che abbiamo dimostrato nel 98% delle partite disputate nel 2020 e nel 2021. Questa sera giochiamo una partita fondamentale, perché ci dà una doppia opportunità: con una vittoria possiamo infatti allungare sul quinto posto e tornare a meno sei dal primo. Tuttavia non è semplice, perché dobbiamo affrontare una grande squadra come il Napoli”.

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC – “Zlatan partecipa ad allenamenti, riunioni e momenti importanti anche fuori dal campo. La sua presenza è molto importante per tutto ciò che fa nell’ambiente Milan, non solo quando gioca. E’ un punto di riferimento per il gruppo”.

SULLA CONTINUITA’ – “La società ha lavorato in una determinata maniera, l’allenatore si è allineato al club e i giocatori hanno dimostrato il loro talento. Tutto ciò ha contribuito a farci avere un rendimento alto. Le componenti sono tante e una continuità del genere si trova soltanto quando tutti remano nella stessa direzione, come stiamo facendo noi. Dobbiamo quindi continuare a percorrere questa strada”.

SUL RINNOVO DI FRANCK KESSIE – “Abbiamo già iniziato a muoverci per lui, così come per gli altri giocatori in scadenza nel 2022. Non abbiamo ancora raggiunto gli accordi, ma comunque ci stiamo lavorando”.

SU GENNARO GATTUSO – “E’ un allenatore in evoluzione continua. Credo che la principale fortuna di ogni tecnico sia quella di aprire la propria mente, anche perché il calcio è uno sport in costante evoluzione. Di conseguenza, per stare al passo devi essere aperto mentalmente e lui ha questa grande qualità”.

Simone De Bari