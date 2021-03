Calciomercato Milan, Maldini può fare un colpaccio: c’è la clausola!

MILANO – Mentre Pioli e i suoi ragazzi continuano il loro cammino in campionato e in Europa, nelle segrete stanze di Milanello la dirigenza rossonera valuta e lavora in vista del prossimo calciomercato del Milan. Le future mosse del Diavolo nel mercato estivo saranno certamente condizioniate dagli obiettivi che la squadra riuscirà a raggiungere sul campo. La qualificazione che tutti aspettano da tempo alla Champions League darebbe benzina alle operazioni di Maldini e Massara, che potrebbero puntare nomi di grosso livello. A prescindere da questo comunque, i dirigenti rossoneri hanno già svariati nomi segnati sul loro taccuino. E un occhio sempre attento ad alcune potenziali occasioni di calciomercato che potrebbero sfruttare già tra qualche mese.

Ghiotta occasione di mercato per il Milan

Tra queste ce n’è una davvero molto interessante per i rossoneri. Fari puntati su Matteo Pessina che, dopo l’ottima avventura al Verona, sta continuando il suo straordinario percorso di crescita all’Atalanta. In breve tempo il centrocampista classe ’97 è diventato infatti un titolare della squadra guidata da Gasperini, accumulando anche esperienza in campo internazionale. Come sottolineato da calciomercato.com, il Milan vanta ancora una speciale clausola che permetterebbe a Maldini di acquistare Pessina a prezzo di saldo, cioè con uno sconto del ben 50% sul costo del cartellino del ragazzo.

I rossoneri lo starebbero monitorando con grande attenzione, forse già per la prossima estate. Attualmente la Dea valuta Pessina circa 20/25 milioni di euro, ma con il passare del tempo il prezzo potrebbe anche aumentare. Con un esborso di appena 12/15 milioni il Milan potrebbe dunque fare un bel colpaccio sin da subito, altrimenti continuerà a seguire l’evoluzione del centrocampista in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Come accennato poco fa comunque, nel mirino rossonero ci sarebbero già anche molti altri obiettivi per l’estate. In particolare, occhio a 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Maldini! <<<