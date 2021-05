LIVE | Milan-Cagliari (0-0)

Ecco il live del posticipo del 37ima giornata di campionato tra Milan e Cagliari che si gioca questa sera a San Siro

MILANO - Tutto pronto a San Siro per il posticipo di questa nuova domenica di Serie A. Gara della 37ima giornata di campionato, che mette di fronte Milan e Cagliari. I rossoneri sono in piena corsa per un posto in Champions e un'eventuale vittoria potrebbe regalare a Stefano Pioli e a i suoi ragazzi la gioia di un posto in Europa. Mentre i rossoblù hanno festeggiato questo pomeriggio la matematica salvezza dopo il pareggio tra Benevento e Crotone.