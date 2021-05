News Milan, calciomercato – Colpo da paura: “Contatti avviati!”

MILANO - Il Milan sta iniziando a muoversi concretamente in vista del prossimo calciomercato estivo e le ultime notizie lo confermano. C'è tanto lavoro da fare, tra rinnovi, riscatti, cessioni e nuovi colpi ed è per questo che Maldini e Massara starebbero accelerando le operazioni. Anche perché, con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Tra le news di mercato più clamorose delle ultime ore, particolare attenzione merita quella rilanciata dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter. Ecco quanto ha rivelato il noto esperto di calciomercato <<<