Gotti: “Rigore fischiato a tempo scaduto”

MILANO – L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata contro il Milan: “L’epilogo è di quelli che non ti fanno dormire. Prendi il rigore in quel modo dopo che è finito il recupero. Questa cosa mi manda in bestia. Se accadesse una cosa così ad un’altra squadra si scatenerebbe il finimondo. Il tempo non è un dettaglio e quando è stato fischiato il calcio di rigore la partita era finita. La rabbia non cambia la situazione, ma che io sia incazzato penso sia comprensibile. L’errore di Stryger? Ne parlerò con lui. Abbiamo fatto bene la fase difensiva, anche se non mi è piaciuta nella prima mezzora di gara. L’avevamo preparata affinché non fosse solo una partita difensiva. Infatti non abbiamo rinunciato ad attaccare e abbiamo trovato il gol.

Ovviamente c’è grande rammarico per un finale del genere. Mi è dispiaciuto anche perdere la qualità di Pereyra in quel momento della partita, perché ci avrebbe fatto molto comodo per tenere la palla e gestirla meglio. Poi purtroppo c’è stato anche l’infortunio di Samir e abbiamo dovuto finire la partita in dieci, con un finale imprevedibile. Torniamo a casa con questo punto e ce lo teniamo strettissimo. Ogni punto è importante, soprattutto quando arriva contro una grande squadre come il Milan. Noi abbiamo dimostrato che non siamo venuti a San Siro in gita. Tuttavia, al novantacinquesimo avevamo tre punti in tasca e perderne due in questo modo non può che provocare tanta delusione in noi, perché avevamo lavorato tanto per arrivare a quella vittoria che purtroppo è sfumata”.