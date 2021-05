Formazioni Ufficiali | Milan-Benevento: dopo 21 giorni torna Ibrahimovic

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Benevento, match della 34a giornata di Serie A

MILANO - Dopo 21 giorni il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic, l'uomo chiamato a salvare la stagione ed evitarne un'altra nel purgatorio dell'Europa League. 21 giorni in cui è successo di tutto: dall'annuncio alla rinuncia della SuperLeague, passando per il rinnovo dello svedese all'indagine dell'Uefa sull'ex PSG e Juventus. Ma cosa più importante la formazione di Stefano Pioli è passato dal secondo posto in classifica al quinto, a pari merito con la Juventus di Andrea Pirlo.

Per questo contro l'ex Filippo Inzaghi la formazione rossonera è chiamata alla vittoria che serve da balsamo alle tante ferite aperte nel match di lunedì sera contro la Lazio, perso per 3 a 0. Ma soprattutto per tornare a sperare in un posto in Champions League. E per farlo, oltre a Ibrahimovic, Pioli si affiderà nuovamente a Alessio Romagnoli al centro della difesa in coppia con Tomori, preferito a Kjaer. Nessuna novità a centrocampo con i confermatissimi Bennacer e Kessié. Le novità invece arrivano sulla trequarti: perché Saelemaekers alla fine ha vinto il ballottaggio con Castillejo e Leao quello con Rebic. E proprio negli ultimi match il lusitano è stato spesso soggetto passivo dell'azione d'attacco rossonera diventando bersaglio della critica dei tifosi. Ora l'ex Lille ora deve dimostrare di essere un giocatore decisivo per il Milan e caricarsi le squadra sulle spalle.