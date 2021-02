Milan, Dalot ancora una panchina ma un club è alla finestra

MILANO – Il futuro di Diogo Dalot è appeso ad un filo. Il portoghese, come tutto il Milan d’altronde, ha sfornato una prestazione ben al di sotto degli standard a cui Pioli ci ha abituato, in campionato contro lo Spezia. Mentre contro la Stella Rossa è entrato al 77′ al posto di Theo Hernandez senza lasciare alcuna traccia della sua prova. Un’altra panchina in un certo senso, perché Stefano Pioli gli ha preferito ancora il francese, scelta comprensibile perché l’ex Real Madrid è uno degli uomini migliori del club meneghino e lo ha dimostrato anche nella serata Europea del Marakana. Insomma, ormai da tempo si attende l’esplosione di questo talento. Il trasferimento in Serie A nasce dalla voglia di rimettersi in gioco dopo gli anni a Manchester, in chiaroscuro.

Dalot e un futuro nebuloso

La situazione contrattuale che lo vede legato al Milan è molto semplice. Il calciatore di proprietà del Manchester United in estate lo ha prelevato è stato prelevato dai rossoneri in prestito secco, con la promessa di sedersi in futuro attorno ad un tavolo con i Red Devils, per discutere un eventuale riscatto. Adesso la dirigenza rossonera non sarebbe affatto convinto di prelevare a titolo definitivo il terzino. Viste le prestazioni altalenanti anche se in rossonero non è riuscito a trovare la continuità sperata. Ad approfittarne potrebbe così essere il Siviglia di Monchi.

L’altra pretendente

La squadra spagnola, secondo quanto riportato dal portale spagnolo TodoFichajes, è così pronto a sedersi attorno ad un tavolo per trattare l’acquisto di Diogo Dalot con l’agente del calciatore. Lopetegui, che lo conosce bene, avrebbe già dato il via libera all’affare. Il Manchester United per cedere il calciatore vorrebbe 25-30 milioni di euro. L’obiettivo è quello di abbassare il prezzo e portarlo al di sotto dei 20 milioni. Questi ultimi mesi insomma, diranno molto del futuro e del valore economico di Diogo Dalot. Intanto la dirigenza del club avrebbe anche iniziato a guardarsi intorno, alla ricerca di eventuali sostituti.