Milan-Stella Rossa, la moviola: Manzano attento e non sbaglia

MILANO – Passa il Milan, che archivia la pratica Stella Rossa, ma con tanta fatica. Pareggia 1-1 la squadra di Stefano Pioli, risultato buono visto il 2-2 in Serbia di una settimana fa. Il direttore di gara Jesus Gil Manzano arbitra con attenzione e si affida all’ausilio della tecnologia nei momenti chiave della partita.

PRIMO TEMPO

Pronti via e c’è subito un calcio di rigore per il Milan. Al 7′ della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un corner, Krunic calcia destro e la palla sbatte sul braccio di Gobeljic. Rigore ineccepibile e l’arbitro Gil Manzano viene richiamato dal VAR, il direttore di gara dopo aver visto le immagine assegna il penalty ai rossoneri e il giallo al calciatore della squadra di Dejan Stankovic. Ci penserà poi Kessie ad accorciare le distanze dagli 11 metri. Al 19′ altra situazione critica, la Stella Rossa, infatti, trova il pareggio sugli sviluppi di un calci d’angolo, El Fardou insacca da due passi, ma dopo un tocco di braccio di Pankov. Interviene il VAR anche in questo caso e l’arbitro annulla la rete del pareggio. che arriva in ogni caso al 24′, goal regolare e palla al centro. Un ammonizione prima della chiusura del primo tempo, all’indirizzo di Srnic, che stende Krunic al limite dell’area. Scelta giusta.

SECONDO TEMPO

Anche la seconda frazione di gioco non è semplice per il Milan e al 63′ viene estratto un cartellino giallo all’ordine di Zlatan Ibrahimovic, entrato al posto di Ralafel Leao. Lo svedese non consente un rinvio pulito al portiere avversario e ammonizione inevitabile. Al 70′ però arriva l’unica espulsione della gara, anche questa inevitabile. Gobeljic, già sanzionato per il tocco di braccio che ha portato al rigore del Milan, entra in ritardo su Calhanoglu. Giusta anche questa decisione del signor Gil Manzano. C’è spazio anche per annullare una rete ai rossoneri, al 74′. Saelemaekers sfrutta al meglio un assist di Ibrahimovic, segnando al volo, ma il belga era in fuorigioco.