Milan-Stella Rossa: ottavi raggiunti, ma quanta fatica

MILANO – Il Milan torna in campo dopo due sconfitte consecutive rimediate in campionato e lo fa contro la Stella Rossa di Stankovic nel ritorno del ritorno dei sedicesimi di Europa League. Parte bene il Milan che prova a fare la partita. All’ottavo minuto Gil Manzano assegna il penalty per il fallo di mano di Gobeljic sul tiro di Krunic. Kessie perfetto dagli 11 metri e il Milan passa in vantaggio. Milan che però non riesce a prendere controllo della partita e allora cresce lo Stella Rossa. Prima una grande occasione con un gol annullato dopo un batti e ribatti in area piccola, poi una traversa su punizione: il gol serbo è nell’aria. Ed infatti arriva al minuto 24: con Ben El Fardou. Ivanic in verticale proprio per Ben El Fardou che incrocia il sinistro oltre Donnarumma.

Nel corso del secondo tempo pioli inserisce subito Ibrahimovic e Rebic per provare a cambiare la partita. La sfida resta abbastanza compassata. Una occasione se la procura il Milan con Calhanoglu che calibra dalla destra, sponda di testa di Ibrahimovic, Rebic manca la deviazione sottoporta. Risposta dello Stella Rossa al 68esimo con punizione di Kanga, sponda di Degenek, miracolo di Donnarumma su Sanogo, Gobeljic spara alle stelle il tap-in a porta vuota. La partita ha una svolta al 70esimo quando arriva il secondo giallo e quindi il rosso per Marko Gobeljić, che lascia i serbi in 10. Il Milan va di ripartenze negli ultimi 20 minuti ma è lo Stella Rossa a rendersi più pericoloso. All’83esimo Pavkov spizza per Katai che pecca d’egoismo scaricando sull’esterno della rete con due compagni liberi al centro. Il Milan resiste negli ultimi minuti e passa, con 1000 difficoltà, il turno.