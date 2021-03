McTominay: “Ibra? Un tipo spietato nel senso che vuole vincere sempre”

MILANO – Al sito ufficiale della UEFA, in vista del match di domani, è intervenuto il centrocampista del Manchester United Scott McTominay. Lo scozzese ha parlato del suo ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese che ha vestito la maglia del club inglese per due stagioni, dal 2016 al 2018. Ovvero a cavallo tra l’esperienza al PSG e quella dei Los Angeles Galaxy, un periodo che ha portato il club di Manchester a vincere l’Europa League in finale contro l’Ajax. Eppure nonostante le 33 presenze, condite da 17 reti, Ibrahimovic ha riportato un gravissimo infortunio che lo ha limitato per buona parte della sua avventura in Premier. In quel periodo Scott McTominay era ancora un giovane promettente della Primavera del Manchester che iniziava ad affacciarsi nel mondo della prima squadra, dove ha incontrato e conosciuto proprio il numero 11 rossonero, che non giocherà i due match.

Le parole di McTominay alla UEFA

Ecco le sue parole al miele per lo svedese pronunciate dal giovane mediano dei Red Devils Scott McTominay: “Era spietato. E non dirò molto di più di questo. Un gran professionista, lavorava sodo, la sua presenza si sentiva nello spogliatoio, sia per la sua voce che per il modo di approcciarsi ai compagni. È un tipo spietato nel senso che vuole vincere sempre, ogni minuto, ogni secondo. E se non hai la sua stessa mentalità non avrai successo con lui, ti renderà la vita complicata. Quindi meglio mettersi di impegno e lavorare per vincere, altrimenti ti aspettano tempi complicati. Adoro le persone come lui nel mondo del calcio. Ovviamente ha avuto una carriera leggendaria, che rende onore a lui e a tutta la sua famiglia. Quindi, non posso che avere parole di elogio per Zlatan. A volte è dura avercelo attorno, ma in fondo è una cosa positiva. Anche io sono così di tanto in tanto”.