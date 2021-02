Massara: “Non abbiamo perso l’entusiasmo, siamo pronti a ripartire. Ibra a Sanremo…”

MILANO – Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di Europa League contro la Stella Rossa: “La squadra che scende in campo questa sera è altamente competitiva, siamo consapevoli dell’importanza di questa gara ma siamo anche molto tranquilli. Vogliamo passare il turno e andare agli ottavi di finale di questa competizione. Dobbiamo cercare di riprendere il cammino virtuoso che ci ha accompagnato sino a dieci giorni fa. Ora dobbiamo dimostrare che stiamo crescendo e siamo in grado di superare le difficoltà brillantemente. Non siamo preoccupati come alcuni dicono, siamo convinti di poter ripartire in fretta e siamo pronti a farlo. Anche nel derby perso contro l’Inter c’è stata comunque la lotta e la voglia di combattere. Siamo sicuri di poter continuare a fare bene e ci auguriamo che già da stasera possa tornare un umore più positivo. Ultimamente sono mancati i risultati, ma non abbiamo perso l’entusiasmo”.

SUL RINNOVO DI CALHANOGLU – “Il dialogo sta andando avanti e ci auguriamo che possa si arrivare ad una felice conclusione in tempi rapidi. La società è consapevole del valore e della forza di questo giocatore, quindi speriamo di trovare presto un’intesa con una soluzione positiva. Lo stesso discorso vale ovviamente per Gigio Donnarumma”.

SU IBRA A SANREMO – “Anche su questa vicenda siamo totalmente sereni. E’ un impegno preso da Zlatan prima che firmasse il rinnovo contrattuale con noi la scorsa estate, quindi ne eravamo a conoscenza. Farà degli allenamenti personalizzati, ma non c’è alcun problema. Capisco che sia un fatto un po’ inusuale e che quindi faccia discutere, ma noi non siamo per nulla turbati. Ibra non farà assolutamente mancare il suo grande contributo alla squadra”.