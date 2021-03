RIVIVI IL LIVE | Pioli e Kjaer: “Vogliamo vincere e passare il turno”

MILANO – Milan-Manchester United non è mai una partita facile, sia che si giochi in Champions League, sia che si giochi in Europa Leauge. Il Milan contro gli inglesi ha scritto pagine di storia, come la vittoria all’Old Trafford per 3 a 0 nel 2007, la partita caratterizzata dalla splendida rete di Ricardo Kakà.

Domani le due formazioni si giocheranno il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Il Milan, all’andata è riuscito ad inchiodare i Red Devils sull’uno a uno, grazie al gol di testa, a partita praticamente chiusa di Simon Kjaer, che ha battuto Henderson. Una partita che, soprattutto nel primo tempo, il Milan aveva dimostrato di poter vincere ma è sempre mancato qualcosina per il gol. Senza dimenticare la splendida rete di Kessié, annullata per un fallo di mano che lascia più di qualche dubbio.

Tra pochi minuti interverranno, in conferenza stampa, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli e l’eroe dell’Old Trafford Simon Kjaer. Conferenza che potrete seguire qui con sul IlMilanista.it nella quale si cercherà di capire chi sarà della partita e chi rientrerà dagli infortuni.