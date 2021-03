Manchester Utd 1-1 Milan, la cronaca e gli highlights

MILANO – Il Milan ha pareggiato per 1-1 contro il Manchester United all’Old Trafford nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League; a segno, tra i Red Devils, Amad Diallo al 50esimo, mentre per i rossoneri è segnato a referto il goal di Kjaer al 92esimo. La qualificazione, dunque, è ancora tutta in ballo e si giocherà giovedì 18 marzo alle 21:00 nel ritorno di San Siro.

La cronaca di acmilan.com

Ottimo l’approccio del Milan, al quale in apertura vengono annullati due gol: al 5′ per il fuorigioco di Leão al momento dello scatto verso la porta; all’11’ per il tocco di braccio di Kessie – sanzionato dal VAR – prima di uno meraviglioso collo destro dalla distanza. Al 26′ Krunić perde l’attimo in piena area, al 31′ Saelemeakers impegna Henderson dopo una ripartenza veloce. I padroni di casa, mai insidiosi a parte un tiro di Martial deviato da Donnarumma in avvio, si rendono pericolosissimi al 38′: sugli sviluppi di un angolo, Fernandes spizza di testa e Maguire colpisce il palo da zero metri a porta spalancata. Duplice fischio.

Lo United inizia più feroce la ripresa e al 50′ la sblocca: il lancio di Fernandes scavalca Tomori e il colpo di testa di Diallo sorprende Donnarumma in pallonetto. I rossoneri reagiscono, al 58′ mancino sporco di Kessie deviato da Henderson e al 64′ destro sbilenco di Krunić. Ancora (grande) occasione per Rade, che al 65′ non inquadra lo specchio in corsa di testa; poi ci prova anche Saelemaekers dal limite, troppo debole. Al 72′ James si divora il raddoppio, deviando male sottomisura il cross di Greenwood. Nel finale il Diavolo spinge e nel recupero (92′) trova il pareggio: da corner, Kjær svetta e batte Henderson. Triplice fischio.

https://www.acmilan.com/it/news/videos/highlights/2021-03-11/manchester-utd-milan-gli-highlights