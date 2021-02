Dicono di M…ilan – Le parole prima dell’Europa League

MILANO – Dicono di Milan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sul Milan. Oggi a poche ore dal match di Europa League contro la Stella Rossa

Le parole del 25 febbraio

MARCO NOSOTTI A SKY SPORT – “Ibrahimovic è mancato 10 volte e il Milan ha perso una volta sola. Quando è mancato Ibrahimovic, Leao si è responsabilizzato e ha fornito ottime prestazioni. Ha mostrato di trovarsi in grande sintonia con Calhanoglu. Credo che il Milan sia avvantaggiato ma gli avversari non sono da sottovalutare”

PIERO VIETTI A SKY SPORT – “Le partite con la Roma e di questa sera sono importantissime perché potranno dimostrare che il Milan non dipenderà così tanto dal carisma di Ibrahimovic. Il Milan ha bisogno di reagire“.

ALBERTO ZACCHERONI A IL GIORNALE – “Ora la rosa è lunga per competere su più fronti. Ha recuperato tanti giocatori e ne ha presi altri di valore. A me Tomori è piaciuto e non poco quando ha giocato ad esempio e quindi il Milan ce la può fare sia in Europa che in campionato. Ha la squadra più giovane della Serie A, sono freschi e poi il Milan non può avere un calo fisico perché ha un modo di giocare che lo fa stancare poco. Giocando in 30 metri, fanno correre la palla, come fanno non a stancarsi? Poi darei priorità al campionato, a 4 punti non mollerei nemmeno una virgola perché credo nelle possibilità di questa squadra. I giocatori del Milan lo sanno che hanno l’occasione della vita perché non sono certi di ripartirsi l’anno prossimo e dunque credo nei rossoneri“.

THEO HERNANDEZ SU TWITTER – “Siamo il Milan, andiamo ragazzi“. Il post completo:

GIANLUCA DI MARZIO A SKY SPORT – “Ci sono eccezioni che inevitabilmente devono essere fatte per valore tecnico ma anche perché il contratto di Donnarumma è in scadenza. So che il Milan gli sta offrendo di più di quanto guadagna e so che il momento Covid influisce ma se dovesse partire il Milan dovrebbe trovare un sostituto spendendo sul mercato. Il Milan deve fare un’eccezione per un giocatore di questo valore”.

AMADEUS A FAMIGLIA CRISTIANA – “Quando l’ho incontrato la prima volta l’ho visto arrivare dall’alto dei suoi quasi due metri e devo dire che incute un certo timore. Invece è molto simpatico ed educatissimo, e vorrei che anche la gente lo scoprisse. In più conosce bene la musica italiana. I tifosi del Milan possono stare tranquilli. Ibra giocherà e poi tornerà qui. Anche a mezzanotte, ma ci sarà”.

FRANCO BARESI SU INSTAGRAM – “Tanti auguri Gigi! Con l’augurio di tanti altri anni in rossonero“.

FILIPPO GALLI SU INSTAGRAM – “Sembra che tu stia giocando da sempre in serie A ma, oggi, è solo il tuo 22 compleanno. Auguri Gigio!”. Il post completo: