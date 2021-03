Europa League, Milan-Manchester: le probabili formazioni

MILANO – Domani sera, alle ore 21.00, Milan e Manchester United si ritroveranno a San Siro, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Alla Scala del Calcio si ripartirà dal pareggio per 1-1 maturato al Teatro dei Sogni la scorsa settimana, il quale ha posto i rossoneri in una situazione di leggero vantaggio, in virtù della rete segnata in trasferta. Domani, tuttavia, ci sarà da battagliare per poter staccare il pass che vale l’accesso al turno successivo.

QUI MILAN – In casa rossonera, probabilmente, tornerà Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto al centro dell’attacco. Pur non avendo i novanta minuti nelle gambe, ci sono ottime possibilità di vederlo in campo da titolare, complici le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali di Ante Rebic e Rafael Leao. A metà campo ballottaggio in corso fra Ismael Bennacer e Soualiho Meite per affiancare Franck Kessie. L’algerino, come ha dichiarato lo stesso Pioli, è completamente recuperato e farà parte dei convocati. Tuttavia, potrebbe essergli preferito l’ivoriano ex Torino nella formazione titolare. In difesa spazio a Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre la coppia centrale verrà formata da Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Tra i pali, ovviamente, Gigio Donnarumma.

QUI MANCHESTER – Ole Gunnar Solskjaer potrà di nuovo contare sul contributo offensivo di Marcus Rashford, ma dovrà ancora fare a meno di Edinson Cavani, il quale ha accusato oggi una ricaduta. Nel reparto avanzato mancherà anche Anthony Martial. Per il centrocampo, invece, saranno a disposizione sia Paul Pogba che Donny Van de Beek: il primo potrebbe scendere in campo dal primo minuto, mentre l’olandese, verosimilmente, siederà in panchina. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Diogo Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James, Bruno Fernandes, Fred; Rashford. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.