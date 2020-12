Europa League, il programma completo dell’ultima giornata della fase a gironi

MILANO – Questa sera verranno emessi gli ultimi verdetti della fase a gironi d’Europa League. Due italiane, Milan e Roma, hanno già ottenuto il biglietto per i sedicesimi di finale. I giallorossi sono sicuri anche del primo posto, mentre i rossoneri se lo giocano con il Lille. Il Napoli, dal canto suo, non è ancora certo della qualificazione ed è chiamato ad ipotecarla in casa contro la Real Sociedad. Ecco tutte le sfide in programma.

ORE 18.55

CSKA Sofia-Roma

Young Boys-CFR Cluj

Dundalk-Arsenal

Rapid Vienna-Molde

Bayer Leverkusen-Slavia Praga

Hapoel Beer Sheva-Nizza

Lech Poznan-Rangers

Standard Liegi-Benfica

PAOK-Granada

PSV Eindhoven-Omonia Nicosia

Rijeka-AZ Alkmaar

Napoli-Real Sociedad

ORE 21

Leicester-AEK Atene

Braga-Zorya

Sparta Praga-Milan

Celtic-Lille

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor

Villarreal-Qarabag

Ludogorets-LASK

Tottenham-Anversa

Dinamo Zagabria-CSKA Mosca

Wolfsberger-Feyenoord

Hoffenheim-Gent

Slovan Liberec-Stella Rossa

