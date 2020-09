Europa League, 12 casi di Covid nel Besiktas

MILANO – Fra sei giorni il Milan affronterà il Bodo/Glimt nei preliminari di Europa League e, in caso di successo, andrà a sfidare giovedì 1 ottobre la vincente di Besiktas-Rio Ave, per l’ultima partita prima dei gironi. Tuttavia, il Besiktas sta vivendo una situazione molto complicata per via del Covid. Tramite un comunicato infatti, il club turco ha reso noto di aver scoperto 12 casi di positività al virus: 7 calciatori della prima squadra e 5 esponenti dello staff del settore giovanile. La sfida col Rio Ave, in programma giovedì prossimo, potrebbe quindi essere a rischio. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato in casa rossonera. Ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA