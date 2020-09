Calciomercato Milan, ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità!

Calciomercato Milan, si potrebbe aprire un nuovo scenario

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sembrava dovesse essere una questione di dettagli o poco più il passaggio di Rade Krunic dal Milan al Friburgo per 6 milioni di euro più 2 di bonus. Il club rossonero era sostanzialmente soddisfatto dell’offerta dei tedeschi, ma stava temporeggiando per capire come muoversi per il sostituto del centrocampista bosniaco. Il Friburgo nel frattempo, però, ha ufficializzato l’acquisto di Baptiste Santamaria per 10 milioni dall’Angers, chiudendo di fatto la porta all’approdo di Krunic in Germania. Cosa può succedere ora dunque?

Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha ipotizzato quale potrebbe essere lo scenario riguardante il centrocampo rossonero. “Ora il Milan deve decidere se tenere Krunic, oppure continuare a puntare sugli obiettivi Bakayoko e Soumaré, cedendo in prestito Krunic o vendendolo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, che sarebbero utilissimi per le casse rossonere”. La prima opzione, tenere l’ex Empoli come quarto di centrocampo, permetterebbe a Maldini di concentrarsi sugli acquisti prioritari in questo momento, in particolare quello di un centrale affidabile che possa affiancare Romagnoli. La dirigenza rossonera, però, non vuole arrendersi.

Mancano ancora parecchi giorni alla chiusura del calciomercato ed il desiderio di costruire un centrocampo di altissimo livello rimane nella testa di Maldini e Massara, decisi a regalare a Pioli un altro potenziale titolare nel reparto nevralgico del campo. Per fortuna Krunic ha estimatori anche in Serie A. Il Torino rimane sempre vigile sul calciatore e senza la concorrenza del Friburgo avrebbe ora la strada spianata. Possibile, quindi, che si possa giungere ad una fumata bianca sull'asse Torino-Milano. Qualora non si arrivasse fin da subito alla cifra richiesta dai rossoneri (8 milioni), resterebbe comunque viva l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto.