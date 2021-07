Mercato Milan – Maldini ha preso il via: in arrivo 6 regali per Pioli!

In arrivo 6 rinforzi per Pioli

Sono giorni concitati, ma soprattutto decisivi per il mercato del Milan. La squadra si è già radunata a Milanello, arricchita di volti nuovi (Maignan) e di qualche conferma importante (Tonali e Tomori su tutti). Presto raggiungerà i compagni pure Olivier Giroud, prelevato dal Chelsea. La rosa del Diavolo non è, tuttavia, ancora al completo. Il direttore tecnico Paolo Maldini sta lavorando per consegnare a mister Pioli una squadra in grado di competere da protagonista sia in campionato che in Champions League. Nella testa del dirigente rossonero ci sarebbero almeno 6 acquisti pesanti<<<