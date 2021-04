Serie A, questa sera si chiude la 32^ giornata

Nelle ultime due sfide del trentaduesimo turno di campionato, la Roma riceve l'Atalanta all'Olimpico e il Napoli ospita la Lazio al Diego Armando Maradona.

MILANO - Mancano soltanto due partite al completamento del penultimo turno infrasettimanale della stagione, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Questa sera andranno in scena Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, rispettivamente in programma allo stadio Olimpico (ore 18.30) e allo stadio Maradona (ore 20.45). La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce da cinque successi consecutivi, ha l'occasione di portarsi al secondo posto. In caso di vittoria, infatti, l'Atalanta scavalcherebbe il Milan, sconfitto ieri a San Siro dal Sassuolo. Anche quello tra Napoli e Lazio (prossima avversaria del Milan), che attualmente occupano il quinto e il sesto posto in classifica, è uno scontro diretto fondamentale nella lotta per entrare nelle prime quattro posizioni, che valgono l'accesso alla prossima Champions League. La squadra di Rino Gattuso, reduce dal pareggio con l'Inter, ha due punti in più rispetto a quella di Simone Inzaghi che, dal canto suo, viene da cinque vittorie di fila e deve ancora recuperare la gara casalinga contro il Torino.