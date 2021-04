Corsa Champions, sprecato l’ultimo “bonus”: lotta dura fino alla fine

MILANO – Anche l’ultimo “bonus” è andato. Il bottino di punti costruito duramente nell’arco del 2020, ora è definitivamente distrutto. Parliamo ovviamente non della quota in se per se, 66 punti infatti non sono male...

MILANO - Anche l'ultimo "bonus" è andato. Il bottino di punti costruito duramente nell'arco del 2020, ora è definitivamente distrutto. Parliamo ovviamente non della quota in se per se, 66 punti infatti non sono male se pensiamo che sono gli stessi di un anno fa a fine campionato. Parliamo dei punti persi nel girone di ritorno, troppi se consideriamo l'ambizioso traguardo che il Milan vuole prefissarsi. Adesso infatti la Juventus è a solo un punto dai rossoneri e l'Atalanta, impegnata oggi contro la Roma, ha addirittura l'occasione di superare la squadra di Pioli, portandosi a +1. Ma non finisce qui perchè la lotta Champions League è serratissima. Dentro ci sono anche Lazio e Napoli, anch'esse impegnate questa sera e pronte a sfilare punti al martoriato Milan.

IL MILAN FA MEA CULPA DELLA SCONFITTA - "Il Milan si inguaia", scrive giustamente il Corriere della Sera. Perché sono stati Pioli e la squadra a buttare via la gara con il Sassuolo. I rossoneri - sottolinea il quotidiano - dovranno fare un profondo esame di coscienza: partite così, condotte fino a un pugno di minuti dalla fine, non si possono perdere. Non a sei giornate dalla fine del campionato e con il posto Champions ancora in bilico.

LE PAROLE DI STEFANO PIOLI - Proprio il tecnico rossonero ha parlato a proposito della paura di rovinare quanto fatto in questa stagione: "Non c'è paura, è un privilegio avere pressione. Siamo in lotta per la Champions, se non ci riusciremo non saremo completamente soddisfatti ma vogliamo riuscirci". Poi sui rumors Super League ha aggiunto: "Non ha influito, non ci siamo fatti distrarre da niente, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Il nostro cammino sarà molto difficile non ci siamo fatti distrarre da cose che non abbiamo deciso noi. Amo la libertà di parola e pensiero, certe cose è meglio non dirle e solo pensarle".