Serie A, il programma della prossima giornata

Fra quattro giorni si torna in campo.

Redazione Il Milanista

MILANO - Ieri sera si è concluso il trentatreesimo turno di campionato, con le vittorie - fondamentali in ottica Champions League - ottenute dal Napoli in trasferta e dalla Lazio in casa, ai danni di Torino e Milan. La prossima giornata di Serie A, quindicesima del girone di ritorno, avrà inizio sabato 1 maggio alle ore 15, con la sfida allo stadio Bentegodi fra Hellas Verona e Spezia. Tre ore più tardi avrà inizio Crotone-Inter allo Scida, mentre alle 20.45 sarà il Milan a scendere in campo, a San Siro, con il Benevento.

La squadra meneghina, reduce da due sconfitte consecutive rimediate contro Sassuolo e Lazio, in questo momento è fuori dalla zona Champions League per via degli scontri diretti, pur avendo gli stessi punti di Napoli e Juve (sessantasei). Tuttavia anche per il Benevento, impegnato nella lotta salvezza, si tratta di una sfida fondamentale. La squadra giallorossa è stata agganciata dal Cagliari e ora è a pari punti (trentuno) proprio con la squadra allenata da Semplici e col Torino.

Domenica il programma si aprirà con il lunch match fra Lazio e Genoa all'Olimpico, mentre alle 15 andranno in scena tre partite: Napoli-Cagliari al Diego Armando Maradona, Bologna-Fiorentina al Renato Dall'Ara e Sassuolo-Atalanta al Mapei Stadium. Alle ore 18 scenderanno in campo, alla Dacia Arena, Udinese e Juventus. Il programma della domenica verrà chiuso da Sampdoria e Roma, che si daranno battaglia a Marassi. Il turno, invece, verrà completato dal posticipo fra Toro e Parma, in programma all'Olimpico Grande Torino lunedì 3 maggio.

Di seguito, il programma completo della trentaquattresima giornata di Serie A.

Hellas Verona - Spezia (sabato 1 maggio ore 15.00)

Crotone - Inter (sabato 1 maggio ore 18.00)

Milan - Benevento (sabato 1 maggio ore 20.45)

Lazio - Genoa (domenica 2 maggio ore 12.30)

Bologna - Fiorentina (domenica 2 maggio ore 15.00)

Napoli - Cagliari (domenica 2 maggio ore 15.00)

Sassuolo - Atalanta (domenica 2 maggio ore 15.00)

Udinese - Juventus (domenica 2 maggio ore 18.00)

Sampdoria - Roma (domenica 2 maggio ore 20.45)

Torino - Parma (lunedì 3 maggio ore 20.45)