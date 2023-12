News Milan – Cardinale adesso valuta una cessione clamorosa: “Addio a…”

Cosa succederà al Milan da qui alla prossima stagione? Una domanda da un milione di dollari, visto che potrebbe cambiare tanto - forse tantissimo - in casa rossonera. Ovviamente il primo tassello a saltare dovrebbe essere quello dell'allenatore, con la guida tecnica del Milan che passerà di mano da Stefano Pioli a qualche altro tecnico. Ma anche la rosa rossonera potrebbe trasformarsi notevolmente, ancora una volta. Ma il calciomercato estivo del Milan non passerà solo da nuovi, importanti colpi in entrata (che sicuramente ci saranno).

Molti giocatori rossoneri infatti potrebbero salutare una volta per tutte il Diavolo e - così come successo la scorsa estate con Sandro Tonali - nel calderone delle cessioni potrebbero finire anche alcuni big. Un grosso sacrificio di mercato infatti è tutt'altro che escluso e parliamo ovviamente dei più importanti campioni della rosa rossonera. Ma chi in particolare potrebbe essere veramente ceduto in estate per fare cassa? Per rispondere a questa domanda, abbiamo realizzato un nuovo borsino aggiornato con tutte le percentuali su chi potrebbe essere l'indiziato numero uno per dire addio la prossima estate. Iniziamo dunque subito la carrellata, dal nome più tranquillo fino ad arrivare a quello che rischia maggiormente di essere sacrificato<<<