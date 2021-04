Lotta Champions, le parole di Cristian Ledesma

Il commento dell'ex centrocampista.

MILANO - Con il primo posto ormai blindato dall'Inter, che si sta avvicinando sempre di più alla conquista del suo diciannovesimo Scudetto, resta una grande bagarre in classifica per i piazzamenti europei. Attualmente, in ottica Champions League, ci sono sei squadre in lotta per tre posti: Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio e Roma. Sei compagini raccolte in nove punti, con lo scontro diretto fra Juve e Napoli che verrà recuperato domani, alle 18.45, all'Allianz Stadium di Torino (sempre domani, allo stesso orario, andrà in scena anche il recupero di Inter-Sassuolo a San Siro). Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Christian Daniel Ledesma ha parlato della corsa per l'Europa che conta.