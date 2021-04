F.Galli: “Corsa Champions? Ecco chi la spunterà”. E su Ibra…

Le dichiarazioni dell'ex difensore.

Redazione Il Milanista

MILANO - Attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex difensore ed ex responsabile del settore giovanile del Milan, si è espresso sulla lotta per i posti che valgono la qualificazione per la prossimaChampions League: "Finora è stata molto equilibrata. La situazione del Milan ne è un esempio lampante. La squadra di Stefano Pioli è stata in testa alla classifica per oltre metà campionato, ma nonostante ciò non è riuscita ad accumulare un vantaggio tale da tenere le rivali a distanza di sicurezza. Penso che si andrà avanti con questo ritmo fino a maggio. Sarà una lotta serrata fino all'ultimo turno di campionato ma, secondo me, alla fine prevarranno le tre squadre che attualmente sono in zona Champions alle spalle dell'Inter: Milan, Atalanta e Juve".

SULL'ATALANTA - "Aveva cominciato la stagione meno bene rispetto allo scorso anno, ma poi ha risalito la china. Confermarsi a certi livelli non è facile per nessuno, specialmente per una squadra che in Europa aveva ottenuto risultati straordinari già un anno fa, ma giocando da sorpresa, alla prima partecipazione. Invece l'Atalanta si è ripetuta ed è uscita a testa alta contro il Real Madrid. Inoltre, nel corso della stagione ha saputo gestire momenti molto delicati come la cessione del capitano, il Papu Gomez. Sono fasi potenzialmente pericolose, che possono intaccare gli equilibri di una squadra, invece l'Atalanta è andata avanti benissimo. Gasperini, in questi anni, ha dimostrato di essere un allenatore speciale, in grado di spingere il gruppo oltre i propri limiti".

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC- "E' un fuoriclasse dalle risorse infinite, non ci sono più parole per descriverlo. Sono convinto che il rinnovo del contratto gli darà una spinta ulteriore per giocare un grande finale di campionato".