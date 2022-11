Ciao Milan a gennaio, ecco la lista delle cessioni “Al 95% dirà addio” / News

Il Milan si prepara ad una mezza rivoluzione per quanto riguarda non solo il mese di gennaio con il mercato, ma anche per quel che concerne una mezza rivoluzione che passerà dalla società alla costruzione - tanto ambita - dello Stadio. In tutto questo marasma, la dirigenza rossonera si sta muovendo sul fronte rinnovi - con quello di Leao in testa - e sul fronte legato a cessioni e acquisti che dovrebbero caratterizzare le prossime settimane. In questo senso, abbiamo deciso di fare il punto della situazione parlando di chi potrebbe salutare il Milan. Nella lista, sono presenti nomi grossi e nomi meno importanti, con tutte le relative percentuali. Senza perdere tempo, iniziamo subito con il primo nome <<<