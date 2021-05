Gattusa saluta Napoli e ricomincia dalla Fiorentina

Gattuso prima di iniziare la sua avventura con la Fiorentina ha salutato il pubblico del Maradona con una lettera

MILANO - Mentre il Milan festeggiava la qualificazione in Champions a Napoli si consumava una vera e propria tragedia. Infatti il pareggio contro l'Hellas Verona è costata agli azzurri la partecipazione alla competizione più importante d'Europa. Un fallimento per il presidente del club partenopeo Aurelio de Laurentiis che poco dopo il triplice fischio di Chiffi ha esonerato, con un post sul suo profilo Twitter, Rino Gattuso: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis".