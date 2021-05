Milan, Mike Maignan: finite le visite mediche nel nuovo acquisto rossonero

Notizia che ieri sera ha sconvolto l'ambiente rossonero. Mike Maignan ha finito le visite mediche e si legherà al Milan per cinque stagione

MILANO - Finite le visite mediche di Mike Maignan . Il giovane portiere arriva dal Lille e ieri sera è arrivata la notizia del suo arrivo in Italia, pronto a legarsi al club rossonero. In mattinata è sbarcato a Milano per sostenere tutto l'iter, che poi lo porterà a diventare un nuovo giocatore della società meneghina. Operazione da 1 7 milioni di euro e per il francese è pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni . Un arrivo che dovrebbe segnare la permanenza di Gigio Donnarumma.

Quale futuro per Donnarumma? Adesso le attenzioni si sposteranno tutte su Gigio, a meno che non arrivi un clamoroso colpo di scena, come successe Robinson un paio di anni fa. Il numero 99 rossonero piace a tanti club, in primis alla Juventus che è rimasta alla finestra, interessata all'evolversi della situazione del portiere. Dalla Spagna, invece, qualche giorno avevano rilanciato l'interesse del Barcellona, pronto a cedere Ter-Stegen per accogliere Donnarumma. Ma non solo. Anche il Real Madrid starebbe pensando come i blaugrana di cedere il portiere, Courtois, per fare cassa. In questo però ci sarebbe anche De Gea in lista per vestire i blancos. In questo caso sarebbe il Manchester United ad andare alla ricerca di un nuovo estremo difensore, e Donnarumma diventerebbe un nome di strettissima attualità.