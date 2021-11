Dopo Sheva al Genoa un ex Milan per la Sampdoria?

Dopo l'ufficialità di Shevchenko al Genoa, la Sampdoria starebbe valutando un altro ex Milan al posto di D'Aversa.

L'unico impegno dell'olandese, al momento, è quello di commentatore per Prime, il canale di Amazon, per i match di Champions League. Impegno che lascerebbe subito qualora gli venisse data l'opportunità di allenare. E con il Milan Seedorf non fece malissimo. Anzi. In 19 partite il pluricampione della Champions League portò a casa ben 35 punti. Ovvero 1.84 punti di media a partita. Come ricordato da lui stesso in un'intervista di un anno fa: "Non lo dico io, lo dicono i numeri, dovrebbero esserci le stesse opportunità per tutti, lo stesso trattamento. Prendi il mio esempio, i punti che ho fatto, 35 punti in 19 partite, e sono stato esonerato, mentre gli allenatori che sono venuti dopo di me hanno fatto meno punti ma sono rimasti un anno intero, allora ti chiedi quali sono i parametri di valutazione? Quali sono i criteri? E non è solo legato a me".