Ag Lautaro e Hakimi: “Se l’Inter è in difficoltà vedremo cosa fare”

Ecco le parole dell'agente di Hakimi e Lautaro

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Telelombardia, durante il programma televisivo QSVS (Qui Stadio a Voi Stadio) è intervenuto Alejandro Camano, agente dei nerazzurri Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, club con seri problemi economici. I due giocatori sono dati per partenti dall'Inter per i noti problemi legati al bilancio del club. Ecco le sue parole sul futuro dei due calciatori: "Al momento non c'è nessuna situazione. Non ho parlato con nessun club e credo neanche l'Inter. È un momento difficile per il calcio, c'è una situazione economica difficile. Non è facile uscire da una situazione complicata dovuta al covid19. Credo che non sia possibile oggi dire chi dall'Inter uscirà per sistemare questa situazione economica difficile".

SUL RINNOVO DI LAUTARO - "Sono arrivato alla sua procura ad oggi e devo parlare con l'Inter ma il rapporto con il club è buono. Se non si era arrivati all'accordo per il rinnovo prima è responsabilità dell'agente precedente. Ausilio è un professionista importante che difende gli interessi del club molto bene. Adesso arriva l'allenatore nuovo, c'è bisogno prima di capire dell'aspetto sportivo e poi si parlerà di tutti i giocatori che sono molto importanti. Hakimi ha 4 anni di contratto ancora e Lautaro due. In futuro non lo so, tutti i giocatori hanno un prezzo e credo che se tutta l'Europa ha visto il calcio dell'Inter e dei suoi campioni tutti i giocatori saranno presi in considerazione".

L'INTER L'HA CHIAMATA PER DIRE CHE HAKIMI E' SUL MERCATO? - "Lui è molto giovane, è arrivato all'Inter con una decisione molto intelligente. Quando comincia il mercato ti chiamano per i tuoi giocatori, per tutti i calciatori. Il mercato comincia e se l'Inter è in difficoltà capiremo cosa fare. Il mercato dirà".

QUANTO VALE OGGI HAKIMI, DOPO LA PANDEMIA - "Io devo intanto fare i complimenti ai dirigenti dell'Inter perché dopo il Borussia in tanti l'hanno cercato ma lui è arrivato all'Inter. Non conosco il costo del mercato e il cartellino è di proprietà del club. C'è una domanda e c'è un'offerta".

COME AVETE VISSUTI I MESI PRECEDENTI PER LA QUESTIONE STIPENDI - "L'Inter ha una storia lunga. Si attraversano momenti complicati. Non mi va di parlare dei problemi dell'Inter. Mi va di dire quanto è stato felice il calciatore di aver vinto, di aver giocato un calcio buono e poi è arrivato allo scudetto. L'Inter è l'Inter è una squadra storica. Moratti per me è un grande".

IL CAMBIO DI TECNICO INFLUIRA' LA DECISIONE DEI GIOCATORI? - "Credo che se i dirigenti hanno deciso che sia lui l'allenatore era il miglior allenatore per l'Inter. I calciatori non hanno opinioni su questo. Credo che lui sia un grande tecnico e non abbiamo un'opinione su questo. Il calcio non è facile ma lui ha esperienza, non lo conosciamo personalmente ma crediamo che sia bravo. Auguriamo il meglio a Conte".