Ulivieri sul campionato: “Spero si vada oltre il 30 giugno”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘Il Tirreno’, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha detto la sua sulle opzioni relative alla conclusione del campionato: “Annullarlo rappresenta l’opzione più estrema, probabilmente ci saranno delle tappe forzate. Spero che si concluda in maniera regolare, giocando anche dopo il 30 giugno per disputare tutte le partite che mancano. Alcuni club spingono con forza per ripartire? Chi lo fa sbaglia e non si rende conto di ciò che stia accadendo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...