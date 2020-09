Udinese, parla il nuovo acquisto: “Non vedo l’ora di affrontare Juve, Inter e Milan”

MILANO – Negli ultimi giorni l’Udinese ha ufficializzato l’acquisto, dall’AZ Alkmaar, di Thomas Ouwejan, difensore olandese classe 1996. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di NH Nieuws, Ouwejan ha espresso la propria soddisfazione per questo trasferimento in Italia: “Ho giocato tredici anni in Olanda e mi sono divertito molto, ma forse ho aspettato un anno di troppo per andarmene. Sono molto felice ed emozionato di avere questa opportunità; spero di giocare con continuità all’Udinese, anche se so che dovrò sudarmi il posto da titolare. La Serie A rappresenta un gradino più alto rispetto all’Eredivisie: è un salto di qualità. Attendo con entusiasmo il momento in cui giocheremo contro avversari del calibro di Juventus, Inter e Milan”.