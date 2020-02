Serie A – Ufficiale: Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia

MILANO – Altro ribaltone in casa Brescia. Eugenio Corini, per la seconda volta in stagione, è stato esonerato. Il Presidente Cellino ha deciso di affidare la panchina a Diego López, comunicandolo attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club: “Brescia Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Diego López. Nel ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra, Mister López sarà affiancato dai tecnici: Michele Fini (Mister in Seconda) e Francesco Bertini (preparatore atletico). Questo pomeriggio alle ore 14.30 presso il centro sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia, Mister López prenderà il primo contatto con la squadra mentre domani, alle ore 14, si terrà il primo allenamento ufficiale del nuovo tecnico con il suo staff al completo”.

