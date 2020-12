Serie A, tutte le partite in programma alle 20.45

MILANO – Sono sei le sfide che si svolgeranno questa sera alle 20.45, per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan di Pioli, capolista, sarà ospite del Genoa a Marassi, mentre l’Inter riceverà a San Siro il Napoli in una supersfida. Al Bentegodi la Sampdoria farà visita all’Hellas Verona e al Franchi la Fiorentina cercherà di ritrovare i tre punti contro il Sassuolo. A Cesena andrà in scena Spezia-Bologna e al Tardini di Parma la squadra di Liverani, reduce dal pareggio col Milan, affronterà il Cagliari. Domani il turno verrà chiuso da Roma-Torino all’Olimpico. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<