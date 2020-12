Serie A, tris dell’Atalanta contro la Fiorentina

MILANO – Dopo aver archiviato il girone di Champions League vincendo ad Amsterdam e staccando il biglietto per gli ottavi di finale, l’Atalanta ritrova il successo anche in campionato, sbarazzandosi della Fiorentina al Gewiss Stadium. La Dea sblocca la partita a fine primo tempo con Gosens e, ad inizio ripresa, la chiude subito grazie alle reti Malinovskj al 55′ e Toloi al 63′. Per la Fiorentina è notte fonda: il cambio di allenatore, con l’esonero di Iachini e l’arrivo di Prandelli, non ha dato alcuna scossa alla compagine viola, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite: la zona retrocessione ora è vicinissima. L’Atalanta, invece, si rilancia nella lotta europea e sale a diciassette punti in classifica, con una partita da recuperare. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<